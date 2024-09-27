ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НКРЭКУ планирует устранить ограничения для импорта электроэнергии из ЕС зимой

Пятница 27 сентября 2024 13:58
UA EN RU
НКРЭКУ планирует устранить ограничения для импорта электроэнергии из ЕС зимой Фото: НКРЭКУ планирует устранить ограничения для импорта электроэнергии из ЕС зимой (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), готовит решение, которое устранит препятствия для импорта электрической энергии из ЕС с целью покрытия возможного дефицита мощности зимой во время российских террористических атак на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление комиссии.

Речь идет о пересмотре предельных цен, установленных на оптовом рынке электрической энергии.

Решение призвано сбалансировать энергосистему и обеспечить стабильное электроснабжение всех категорий потребителей.

Оно никак не повлияет на фиксированный уровень цен на электроэнергию для населения, отметили в комиссии.

25 сентября 2024 года комиссия на своем официальном сайте опубликовала проект постановления. Проект планируется принять 1 октября. После этого начнется публичное обсуждение, на котором будут учтены позиции всех участников рынка электрической энергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине