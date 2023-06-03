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НКРЕКП планує переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії

Фото: НКРЕКП планує переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до засідання НКРЕКП, яке призначене на 8 червня.

Зокрема, на ринку "на добу наперед" регулятор хоче встановити верхній прайс-кеп для годин мінімального навантаження на рівні 2 706,63 грн/МВт·год, а для годин максимального навантаження на рівні 5 413,26 грн/МВт·год.

Мінімальне цінове обмеження пропонується встановити на рівні 10 грн/МВт·год.

На "внутрішньодобовому" ринку електроенергії верхні цінові обмеження пропонується встановити на тому ж рівні, що й на ринку "на добу наперед".

Водночас на балансуючому ринку максимальний прайс-кеп складе 125% від ціни на ринку «на добу наперед», а мінімальний - 0,01 грн/МВт·год.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.

Також голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявляв, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.

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Електроенергія