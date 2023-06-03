НКРЕКП планує переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії

Зокрема, на ринку "на добу наперед" регулятор хоче встановити верхній прайс-кеп для годин мінімального навантаження на рівні 2 706,63 грн/МВт·год, а для годин максимального навантаження на рівні 5 413,26 грн/МВт·год.

Мінімальне цінове обмеження пропонується встановити на рівні 10 грн/МВт·год.

На "внутрішньодобовому" ринку електроенергії верхні цінові обмеження пропонується встановити на тому ж рівні, що й на ринку "на добу наперед".

Водночас на балансуючому ринку максимальний прайс-кеп складе 125% від ціни на ринку «на добу наперед», а мінімальний - 0,01 грн/МВт·год.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.

Також голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявляв, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.