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Для лібералізації ринку електроенергії треба підвищити прайс-кепи, - нардеп

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Вівторок 16 травня 2023 21:43
Для лібералізації ринку електроенергії треба підвищити прайс-кепи, - нардеп Фото: Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства Андрія Геруса.

За його словами, щоб формувати конкурентні ринки, такі як у Європі, подальша покрокова лібералізація енергетичного ринку в Україні є обґрунтованою.

"Треба шукати спосіб, як збалансувати ситуацію… Наступним кроком для лібералізації може бути підвищення прайс-кепів у пікові години, тоді, коли є максимальний попит на електроенергію, і тоді, коли може відчуватися її дефіцит, - або в ранкові, або у вечірні години пікового навантаження. Для споживання у ці години, мабуть, варто провести цінову лібералізацію (але, в певних рамках)", - переконаний Герус.

Він додав, що за консервативними підрахунками, щоб підготуватися до наступної зими, треба більше мільярда доларів для термінового відновлення електростанцій, підстанцій, трансформаторів та деяких ліній електропередачі.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Центренерго" Володимир Єгоров заявляв, що для проходження наступної зими необхідно послабити цінові обмеження на ринку електроенергії.

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Андрій Герус Електроенергія
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