ua ru
Сб, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НКРЕКП планує переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії

Новость на русском →
Субота 03 червня 2023 15:19
НКРЕКП планує переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії Фото: НКРЕКП планує переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до засідання НКРЕКП, яке призначене на 8 червня.

Зокрема, на ринку "на добу наперед" регулятор хоче встановити верхній прайс-кеп для годин мінімального навантаження на рівні 2 706,63 грн/МВт·год, а для годин максимального навантаження на рівні 5 413,26 грн/МВт·год.

Мінімальне цінове обмеження пропонується встановити на рівні 10 грн/МВт·год.

На "внутрішньодобовому" ринку електроенергії верхні цінові обмеження пропонується встановити на тому ж рівні, що й на ринку "на добу наперед".

Водночас на балансуючому ринку максимальний прайс-кеп складе 125% від ціни на ринку «на добу наперед», а мінімальний - 0,01 грн/МВт·год.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.

Також голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявляв, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
ЗСУ знищили ще 560 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ знищили ще 560 окупантів та десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області