НКРЕКП планує переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує переглянути розмір цінових обмежень на ринку електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали до засідання НКРЕКП, яке призначене на 8 червня.
Зокрема, на ринку "на добу наперед" регулятор хоче встановити верхній прайс-кеп для годин мінімального навантаження на рівні 2 706,63 грн/МВт·год, а для годин максимального навантаження на рівні 5 413,26 грн/МВт·год.
Мінімальне цінове обмеження пропонується встановити на рівні 10 грн/МВт·год.
На "внутрішньодобовому" ринку електроенергії верхні цінові обмеження пропонується встановити на тому ж рівні, що й на ринку "на добу наперед".
Водночас на балансуючому ринку максимальний прайс-кеп складе 125% від ціни на ринку «на добу наперед», а мінімальний - 0,01 грн/МВт·год.
Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року.
Також голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявляв, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.
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