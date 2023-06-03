НКРЭКУ планирует пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует пересмотреть размер ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к заседанию НКРЭКУ, которое назначено на 8 июня.

В частности, на рынке "на сутки вперед" регулятор хочет установить верхний прайс-кеп для часов минимальной нагрузки на уровне 2 706,63 грн/МВтч, а для часов максимальной нагрузки на уровне 5 413,26 грн/МВтч.

Минимальное ценовое ограничение предлагается установить на уровне 10 грн/мВтч.

На "внутрисуточном" рынке электроэнергии верхние ценовые ограничения предлагается установить на том же уровне, что и на рынке "в сутки вперед".

В то же время на балансирующем рынке максимальный прайс-кеп составит 125% от цены на рынке в сутки вперед, а минимальный - 0,01 грн/МВт·час.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменило ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года.

Также глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявлял, что повышение граничных цен на рынке электроэнергии в пиковые часы потребления электроэнергии позволит сбалансировать ситуацию на рынке электроэнергии.