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НКРЭКУ планирует пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии

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Суббота 03 июня 2023 15:19
НКРЭКУ планирует пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии Фото: НКРЭКУ планирует пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует пересмотреть размер ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы к заседанию НКРЭКУ, которое назначено на 8 июня.

В частности, на рынке "на сутки вперед" регулятор хочет установить верхний прайс-кеп для часов минимальной нагрузки на уровне 2 706,63 грн/МВтч, а для часов максимальной нагрузки на уровне 5 413,26 грн/МВтч.

Минимальное ценовое ограничение предлагается установить на уровне 10 грн/мВтч.

На "внутрисуточном" рынке электроэнергии верхние ценовые ограничения предлагается установить на том же уровне, что и на рынке "в сутки вперед".

В то же время на балансирующем рынке максимальный прайс-кеп составит 125% от цены на рынке в сутки вперед, а минимальный - 0,01 грн/МВт·час.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменило ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года.

Также глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявлял, что повышение граничных цен на рынке электроэнергии в пиковые часы потребления электроэнергии позволит сбалансировать ситуацию на рынке электроэнергии.

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