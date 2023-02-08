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НКРЕКП після обурення енергетиків повідомила про покращення ситуації з графіками відключень

Фото: НКРЕКП після обурення енергетиків повідомила про покращення ситуації з графіками відключень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національний енергетичний регулятор НКРЕКП після хвилі обурення з боку енергетиків через "несправедливі" штрафи за відключення повідомив про покращення ситуації графіками відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення регулятора.

"Результати чотирьох хвиль перевірок свідчать про позитивну динаміку виконання ОСР вимог чинного законодавства щодо дотримання графіків відключень та належного інформування про перерви в електропостачанні", - повідомили в комісії.

НКРЕКП визнала, що більшістю обленерго публікуються коректні та зрозумілі для споживачів графіки, в них зазначається початок та кінець відключень.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим.

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