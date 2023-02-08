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НКРЭКУ после возмущения энергетиков сообщила об улучшении ситуации с графиками отключений

Фото: НКРЭКУ после возмущения энергетиков сообщила об улучшении ситуации с графиками отключений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальный энергетический регулятор НКРЭКУ после волны возмущения со стороны энергетиков из-за "несправедливых" штрафов за отключение сообщил об улучшении ситуации графиками отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение регулятора.

"Результаты четырех волн проверок свидетельствуют о положительной динамике выполнения ОСР требований действующего законодательства по соблюдению графиков отключений и надлежащего информирования о перерывах в электроснабжении", - сообщили в комиссии.

НКРЭКУ признала, что большинством облэнерго публикуются корректные и понятные потребителям графики, у них отмечается начало и конец отключений.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

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