НКРЭКУ ограничивает экспорт электроэнергии в интересах РФ, - нардеп

Намерения Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввести дополнительные платежи для экспортеров электроэнергии сделает отечественный ток неконкурентоспособным на европейском рынке, что, в свою очередь, соответствует интересам Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Бондарь.

"НКРЭКУ вместо того, чтобы ограничить импорт электроэнергии из СНГ, принялась делать противоположное - ограничивать экспорт украинской электроэнергии в Европу. Для этого для экспортеров пытаются изменить Кодекс системы передачи, обложив экспорт тока новыми платежами. Это сделает украинскую энергию неконкурентоспособной на европейском рынке. То есть речь идет, фактически, о блокировании связей Украины с ЕС в электроэнергетическом секторе", - написал Бондарь.

Нардеп напомнил, что это предложение отраслевого регулятора уже раскритиковали представители Секретариата европейского Энергосообщества, отметив, что принятие такого решения противоречит обязательствам Украины в рамках евроинтеграции.

"Логично, что позиция НКРЭКУвозмутило европейцев. Секретариат европейского Энергосообщества выступил с резкой критикой такой инициативы, поскольку она не только экономически абсурдна (ухудшает экономическое положение украинских энергокомпаний, лишая их сбыта тока на 400 млн долл. ежегодно), но и грубо противоречит обязательствам, взятым на себя Украиной перед ЕС", - добавил Бондарь.

По мнению депутата, позиция НКРЭКУотносительно экспортеров тока есть антигосударственной, поскольку это решение приведет к ухудшению отношений Украины с ЕС.

"Вместо политики отдаления от России и сближения с Евросоюзом, проталкиваются регуляторные решения, направленные на конфронтацией с западными союзниками Украины и выгодны России, которая захватывает все большее влияние на украинском энергорынке", - считает Бондарь.

Он не исключил, что такая позиция Комиссии связана с личностью нового председателя НКРЭКУВалерия Тарасюка, который долгое время работал в компании VS Energy, владельцами которой являются российские бизнесмены Бабаков, Гинер, Воеводин, Спектр, и сейчас может действовать в интересах россиян.

"Бывший работодатель Тарасюка Александр Бабаков тесно связан с Кремлем и с 2012 года является официальным спецпредставителем Путина по связям с организациями соотечественников за рубежом.Бабаков является членом Совета Федерации от Тамбовской области, входит в комитет по международным вопросам. Это наталкивает на предположение, что действия главы НКРЭКУ вполне могут быть обусловлены интересами российского политического руководства", - написал Бондарь.

Как писало РБК-Украина, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подготовила проект изменений в Кодекс системы передачи, которым предусматривается распространение платы оператору системы передачи, функцию которого выполняет НЭК "Укрэнерго", на экспортеров электроэнергии.

Энергетическое сообщество Европейского союза обратилось к НКРЭКУ с просьбой не принимать изменения в Кодекс системы передачи в части введения тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, поскольку это противоречит европейской практике и законодательству.

30 января 2020 года в коллективном заявлении компаний поставщиков электроэнергии ("Эру Трейдинг", "АКСПО Украина", "Д. Трейдинг", "ГДЕ.Трейдинг", "Энергопоставщик") заявлялось об угрозе полной остановки экспорта электроэнергии из Украины в случае принятия НКРЭКУ изменений в Кодекс системы передачи.