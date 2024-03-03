НКРЕКП обрала собі нового голову: хто отримав посаду

У неділю, 3 березня, нацкомісія шляхом таємного голосування обрала новим головою Валерія Тарасюка.

Як зазначили в НКРЕКП, Тарасюк має досвід роботи в енергетиці більше десяти років.

У період з 2019 по 2022 рік Тарасюк вже очолював НКРЕКП. А з 2014 по 2016 рік він був членом НКРЕКП.

Що таке НКРЕКП

НКРЕКП здійснює державне регулювання з метою:

досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави;

забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

НКРЕКП може встановлювати граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. А також може вимагати від операторів систем передачі та розподілу електричної енергії або операторів газотранспортної та газорозподільних систем за необхідності змінювати тарифи.

Тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Минулого року уряд підвищив тариф на електроенергію для населення на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Крім того, РБК-Україна розповідало, чи чекати українцям змін у тарифах цього березня.

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