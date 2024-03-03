ua en ru
Нд, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НКРЕКП обрала собі нового голову: хто отримав посаду

Україна, Неділя 03 березня 2024 15:51
UA EN RU
НКРЕКП обрала собі нового голову: хто отримав посаду Фото: Валерій Тарасюк, новий глава НКРЕКП (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрала собі нового голову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

У неділю, 3 березня, нацкомісія шляхом таємного голосування обрала новим головою Валерія Тарасюка.

Як зазначили в НКРЕКП, Тарасюк має досвід роботи в енергетиці більше десяти років.

У період з 2019 по 2022 рік Тарасюк вже очолював НКРЕКП. А з 2014 по 2016 рік він був членом НКРЕКП.

Що таке НКРЕКП

НКРЕКП здійснює державне регулювання з метою:

  • досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави;
  • забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків електричної енергії та природного газу України.

НКРЕКП може встановлювати граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку. А також може вимагати від операторів систем передачі та розподілу електричної енергії або операторів газотранспортної та газорозподільних систем за необхідності змінювати тарифи.

Тарифи в Україні

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

Минулого року уряд підвищив тариф на електроенергію для населення на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Крім того, РБК-Україна розповідало, чи чекати українцям змін у тарифах цього березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Під завалами в Одесі можуть перебувати ще 4 людини, - ДСНС
Під завалами в Одесі можуть перебувати ще 4 людини, - ДСНС
DAILY
Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Рада має всі шанси прийняти закон про мобілізацію до кінця березня