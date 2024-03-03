НКРЭКУ избрала себе нового главу: кто получил должность

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрала себе нового главу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ .

В воскресенье, 3 марта, нацкомиссия тайным голосованием избрала новым главой Валерия Тарасюка.

Как отметили в НКРЭКУ, у Тарасюка есть опыт работы в энергетике более десяти лет.

В период с 2019 по 2022 год Тарасюк уже возглавлял НКРЭКУ. А с 2014 по 2016 он был членом НКРЭКУ.

Что такое НКРЭКУ

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование с целью:

достижение баланса интересов потребителей, субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг и государства;

обеспечение энергетической безопасности, европейской интеграции рынков электроэнергии и природного газа Украины.

НКРЭКУ может устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. Также может потребовать от операторов систем передачи и распределения электрической энергии или операторов газотранспортной и газораспределительных систем при необходимости менять тарифы.

Тарифы в Украине

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

В прошлом году правительство повысило тариф на электроэнергию для населения на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, ждать ли украинцам изменений в тарифах в этом марте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.