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НКРЭКУ избрала себе нового главу: кто получил должность

Украина, Воскресенье 03 марта 2024 15:51
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НКРЭКУ избрала себе нового главу: кто получил должность Фото: Валерий Тарасюк, новый глава НКРЭКУ (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избрала себе нового главу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

В воскресенье, 3 марта, нацкомиссия тайным голосованием избрала новым главой Валерия Тарасюка.

Как отметили в НКРЭКУ, у Тарасюка есть опыт работы в энергетике более десяти лет.

В период с 2019 по 2022 год Тарасюк уже возглавлял НКРЭКУ. А с 2014 по 2016 он был членом НКРЭКУ.

Что такое НКРЭКУ

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование с целью:

  • достижение баланса интересов потребителей, субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг и государства;
  • обеспечение энергетической безопасности, европейской интеграции рынков электроэнергии и природного газа Украины.

НКРЭКУ может устанавливать предельные цены на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке. Также может потребовать от операторов систем передачи и распределения электрической энергии или операторов газотранспортной и газораспределительных систем при необходимости менять тарифы.

Тарифы в Украине

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды.

В прошлом году правительство повысило тариф на электроэнергию для населения на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Кроме того, РБК-Украина рассказывало, ждать ли украинцам изменений в тарифах в этом марте.

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