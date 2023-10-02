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НКРЕКП може затвердити тариф на передачу електроенергії з порушенням закону, - юрист

Фото: НКРЕКП може затвердити тариф на передачу електроенергії з порушенням закону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) хоче затвердити новий тариф НЕК "Укренерго" на послугу з передачі електроенергії. Проте запропонований розмір тарифу продовжить погіршувати ситуацію з розрахунками перед "зеленою" генерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця.

Він розповів, що 27 вересня відбулося відкрите обговорення проекту змін до порядку встановлення тарифу на передачу "Укренерго". Це було потрібно, щоб синхронізувати нормативні акти у зв’язку зі змінами Закону України "Про альтернативні джерела енергії".

"А змінювали закон для того, щоб усунути багаторічну проблему при встановленні тарифу на передачу для "Укренерго". Його розмір затверджувався заниженим через те, що Кабмін мав включати до видатків Держбюджету не менше 20% коштів від прогнозної генерації електроенергії з ВДЕ на фінансову підтримку ДП "Гарантований покупець" для оплати електроенергії з ВДЕ", - написав він.

Юрист зауважив, що Кабінет міністрів ще жодного разу не включав таку підтримку до Держбюджету, починаючи з 2020 року, тоді як НКРЕКП завжди враховує її та закладає в тариф "Укренерго" на передачу.

Він додав, що за даними "Укренерго" саме недостатність тарифу на передачу стала однією з головних причин щодо накопичення компанією 49 млрд грн тарифних збитків у період 2019-2020 років.

"Запропонована Комісією редакція змін встановлює передумови для формування тарифу на передачу "Укренерго" з порушенням закону та знову ж таки, підсилить існуючу в секторі проблему із заборгованостями", - підкреслив Трохимець.

Нагадаємо, раніше "Укренерго" закликало НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу, щоб не накопичувати нові борги.

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Електроенергія