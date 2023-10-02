RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НКРЭКУ может утвердить тариф на передачу электроэнергии с нарушением закона, - юрист

Фото: НКРЭКУ может утвердить тариф на передачу электроэнергии с нарушением закона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), хочет утвердить новый тариф НЭК "Укрэнерго" на услугу по передаче электроэнергии. Однако предложенный размер тарифа продолжит усугублять ситуацию с расчетами перед "зеленой" генерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трофимца.

Он рассказал, что 27 сентября состоялось открытое обсуждение проекта изменений в порядке установления тарифа на передачу "Укрэнерго". Это было необходимо, чтобы синхронизировать нормативные акты в связи с изменениями Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии".

"А меняли закон для того, чтобы устранить многолетнюю проблему при установлении тарифа на передачу для "Укрэнерго". Его размер утверждался заниженным из-за того, что Кабмин должен включать в расходы Госбюджета не менее 20% средств от прогнозной генерации электроэнергии из ВИЭ на финансовую поддержку ГП" "Гарантированный покупатель" для оплаты электроэнергии по ВИЭ", - написал он.

Юрист отметил, что Кабинет министров еще ни разу не включал такую поддержку в Госбюджет, начиная с 2020 года, тогда как НКРЭКУ всегда учитывает ее и закладывает в тариф "Укрэнерго" на передачу.

Он добавил, что по данным "Укрэнерго" именно недостаточность тарифа на передачу стала одной из главных причин накопления компанией 49 млрд грн тарифных убытков в период 2019-2020 годов.

"Предложенная Комиссией редакция изменений устанавливает предпосылки для формирования тарифа на передачу "Укрэнерго" с нарушением закона и опять же усилит существующую в секторе проблему с задолженностями", - подчеркнул Трофимец.

Напомним, ранее "Укрэнерго" призвало НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу, чтобы не накапливать новые долги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия