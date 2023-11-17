НКРЕКП лібералізує енергоринок в рамках зобов’язань перед західними партнерами

Переглядом граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепи) Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виконує зобов’язання перед західними партнерами щодо поступової лібералізації ринку електричної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

"Ми виконуємо зобов'язання перед західними партнерами щодо поступової лібералізації ринку електроенергії. Кінцева мета, яка буде досягнута після війни, - повна синхронізація ринків України і Євросоюзу", - сказав він.

Ущаповський додав, що другою причиною перегляду граничних цін на ринку електроенергії було створення інвестиційно-привабливих умов для встановлення розподіленої генерації, яка допоможе під час годин дефіциту в енергосистемі.

Також за розрахунками Регулятора, внаслідок підняття прайс-кепів вартість електроенергії для бізнесу майже не зросте.

"Якщо взяти найбільш негативний сценарій, то ціна для кінцевого споживача може збільшитися максимум на 10 копійок за кіловат-годину", - пояснив Ущаповський.

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.