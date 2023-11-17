ua en ru
Пт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НКРЭКУ либерализует энергорынок в рамках обязательств перед западными партнерами

Пятница 17 ноября 2023 16:06
UA EN RU
НКРЭКУ либерализует энергорынок в рамках обязательств перед западными партнерами Фото: Константин Ущаповский (epravda.com.ua)
Автор: Юлия Бойко

Пересмотром предельных цен на рынке электроэнергии (прайс-кепы) Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выполняет обязательства перед западными партнерами относительно постепенной либерализации рынка электрической энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского.

"Мы выполняем обязательства перед западными партнерами относительно постепенной либерализации рынка электроэнергии. Конечная цель, которая будет достигнута после войны, - полная синхронизация рынков Украины и Евросоюза", - сказал он.

Ущаповский добавил, что второй причиной пересмотра граничных цен на рынке электроэнергии было создание инвестиционно-привлекательных условий для установления распределенной генерации, которая поможет в часы дефицита в энергосистеме.

Также по расчетам Регулятора, в результате поднятия прайс-кепов стоимость электроэнергии для бизнеса почти не возрастет.

"Если взять наиболее отрицательный сценарий, то цена для конечного потребителя может увеличиться максимум на 10 копеек за киловатт-час", - пояснил Ущаповский.

Ранее государственное предприятие "Оператор рынка" заявляло, что для полной синхронизации с энергорынком Евросоюза прайс-кепы в Украине нужно установить на европейском уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны