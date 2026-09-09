У низці театрів Києва вирішили не зупиняти вистави під час "жовтої" тривоги

Що відбуватиметься під час жовтої тривоги

Про зміну формату роботи уже заявили у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки, Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, Київській опері та Молодому театрі.

У цих закладах під час жовтого рівня загрози вистави не припинятимуть. Глядачі зможуть залишатися у залі, будівлі або на території театру - на власний розсуд.

Якщо жовтий рівень оголосять до початку вистави, її проводитимуть за звичайним графіком.

Водночас глядач, який вирішить залишити театр під час жовтої тривоги, має зафіксувати свій вихід у чергового адміністратора. Після цього квиток можна буде обміняти на іншу виставу або дату.

У Київській опері при цьому наголошують, що стежитимуть за ситуацією безпосередньо під час тривоги. Якщо для Подільського району виникатиме загроза, виставу можуть призупинити навіть за жовтого рівня.

Водночас Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка також оголосив про те, що не зупинятиме вистави під час жовтого рівня небезпеки, однак нічого не зазначив про можливість обміну квитка, якщо глядач залишить залу на власний розсуд.

Що буде під час червоної загрози

За червоного рівня виставу зупинятимуть, а глядачів проситимуть перейти до найближчого укриття. Після відбою загрози або переходу на жовтий рівень показ зможуть поновити.

Що з іншими театрами

Ще не всі заклади культури оголосили про свій формат роботи під час тривог. Зокрема, раніше Театр на Подолі повідомляв, що стежить за безпековою ситуацією під час вистав, а у будівлі є фоє-укриття, де можна перебувати під час тривоги.

Театр юного глядача теж ще публічно не уточнив свій формат роботи під час тривог. Однак днями заклад запропонував обміняти квитки на виставу, яка не відбулася через тривалі тривоги в Києві.