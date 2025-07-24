У низці регіонів оголошена тривога через загрозу балістики

Вранці 24 липня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів одразу в кількох регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
За даними мапи повітряних тривог, значна частина центральної та південної України станом на 6:26 перебувала під загрозою балістики.
Повітряні сили України оголосили, що виникла загроза запусків балістики з Криму. А за дві хвилини було оновлення інформації, що аналогічна загроза є і зі сходу.
Станом на 6:40 карта повітряних тривог виглядає так:
Нагадаємо, Росія запустила в ніч на 24 липня безпілотники типу "Шахед" і ракети по Україні.
В Одесі на тлі атаки безпілотників спалахнули пожежі. РФ атакувала історичний центр міста, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста.
Також атаки "Шахедів" зазнав Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.
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