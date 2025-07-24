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У низці регіонів оголошена тривога через загрозу балістики

Ілюстративне фото: повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вранці 24 липня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів одразу в кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

За даними мапи повітряних тривог, значна частина центральної та південної України станом на 6:26 перебувала під загрозою балістики.

Повітряні сили України оголосили, що виникла загроза запусків балістики з Криму. А за дві хвилини було оновлення інформації, що аналогічна загроза є і зі сходу.

Станом на 6:40 карта повітряних тривог виглядає так:

Комбінована атака РФ 24 липня

Нагадаємо, Росія запустила в ніч на 24 липня безпілотники типу "Шахед" і ракети по Україні.

В Одесі на тлі атаки безпілотників спалахнули пожежі. РФ атакувала історичний центр міста, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста.

Також атаки "Шахедів" зазнав Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

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Повітряні сили УкраїниВійна в Україні