У низці регіонів оголошена тривога через загрозу балістики

Комбінована атака РФ 24 липня

Нагадаємо, Росія запустила в ніч на 24 липня безпілотники типу "Шахед" і ракети по Україні.

В Одесі на тлі атаки безпілотників спалахнули пожежі. РФ атакувала історичний центр міста, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста.

Також атаки "Шахедів" зазнав Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

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