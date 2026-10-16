У низці регіонів аварійні відключення: де в Україні немає світла через атаку РФ

Що кажуть в "Укренерго"

Вночі та вранці ворог здійснив масовану дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях.

Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Києві, Київській, Волинській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Київ

У Києві вранці 16 жовтня ввели екстрені відключення світла.

Як повідомили у ДТЕК, причиною відключень стали нічні атаки ворога на енергетику.

Луцьк

Внаслідок нічних ударів реактивними дронами Луцьк повністю знеструмлений.

Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.

Ковель

У Ковелі, що у Волинській області, та навколишні села знеструмлені через атаки ворога.

Окрім того, Ковель залишився без води через знеструмлення насосної станції.

Одеська область

На Одещині Росія атакувала енергооб’єкт ДТЕК. Частина області залишилася без світла.

Ремонтні роботи тривають. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.