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В ряде регионов аварийные отключения: где в Украине нет света из-за атаки РФ

10:34 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в ряде регионов Украины аварийные отключения света из-за атаки РФ (коллаж РБК-Украина)

Утром 16 октября ряд регионов Украины остался без электроэнергии из-за ударов России по энергетическим объектам.

В каких городах и областях пока нет света, рассказывает РБК-Украина.

Что говорят в "Укрэнерго"

Ночью и утром враг совершил массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких областях.

В результате на утро есть новые обесточения в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Там, где это разрешают условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Киев

В Киеве утром 16 октября были введены экстренные отключения света.

Как сообщили в ДТЭК, причиной отключений стали ночные атаки врага на энергетику.

Луцк

В результате ночных ударов реактивными дронами Луцк полностью обесточен.

Коммунальные службы работают на резервных источниках питания.

Ковель

В Ковеле Волынской области и окружающие села обесточены из-за атак врага.

Кроме того, Ковель остался без воды из-за обесточивания насосной станции.

Одесская область

В Одесской области Россия атаковала энергообъект ДТЭК. Часть области осталась без света.

Ремонтные работы продолжаются. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.

Обстрел Украины 16 октября

Напомним, в ночь на 16 октября Россия атаковала Украину 149 ударными дронами, 108 из которых были реактивны.

В частности, россияне били по западу Украины реактивными дронами . Последствия есть на Волыни, Ровенщине и Тернопольщине.

Есть существенные повреждения промышленности и гражданской инфраструктуры.

Луцк и Ковель остались без света, в Ровно пострадали семь человек, а в Чорткове, по словам городского головы, полностью уничтожено иностранное предприятие.

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