В ряде регионов аварийные отключения: где в Украине нет света из-за атаки РФ

Утром 16 октября ряд регионов Украины остался без электроэнергии из-за ударов России по энергетическим объектам.
В каких городах и областях пока нет света, рассказывает РБК-Украина.
Ночью и утром враг совершил массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких областях.
В результате на утро есть новые обесточения в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Там, где это разрешают условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.
В Киеве утром 16 октября были введены экстренные отключения света.
Как сообщили в ДТЭК, причиной отключений стали ночные атаки врага на энергетику.
В результате ночных ударов реактивными дронами Луцк полностью обесточен.
Коммунальные службы работают на резервных источниках питания.
В Ковеле Волынской области и окружающие села обесточены из-за атак врага.
Кроме того, Ковель остался без воды из-за обесточивания насосной станции.
В Одесской области Россия атаковала энергообъект ДТЭК. Часть области осталась без света.
Ремонтные работы продолжаются. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.
Напомним, в ночь на 16 октября Россия атаковала Украину 149 ударными дронами, 108 из которых были реактивны.
В частности, россияне били по западу Украины реактивными дронами . Последствия есть на Волыни, Ровенщине и Тернопольщине.
Есть существенные повреждения промышленности и гражданской инфраструктуры.
Луцк и Ковель остались без света, в Ровно пострадали семь человек, а в Чорткове, по словам городского головы, полностью уничтожено иностранное предприятие.