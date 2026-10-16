В ряде регионов аварийные отключения: где в Украине нет света из-за атаки РФ

Что говорят в "Укрэнерго"

Ночью и утром враг совершил массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких областях.

В результате на утро есть новые обесточения в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Там, где это разрешают условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы.

Киев

В Киеве утром 16 октября были введены экстренные отключения света.

Как сообщили в ДТЭК, причиной отключений стали ночные атаки врага на энергетику.

Луцк

В результате ночных ударов реактивными дронами Луцк полностью обесточен.

Коммунальные службы работают на резервных источниках питания.

Ковель

В Ковеле Волынской области и окружающие села обесточены из-за атак врага.

Кроме того, Ковель остался без воды из-за обесточивания насосной станции.

Одесская область

В Одесской области Россия атаковала энергообъект ДТЭК. Часть области осталась без света.

Ремонтные работы продолжаются. Восстановление поврежденного оборудования требует времени.