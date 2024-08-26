У низці районів Києва відсутнє водопостачання на тлі ворожих обстрілів

Так, повідомляється про відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

"Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що у низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії, яка відбувається зранку понеділка, 26 серпня. Зокрема, про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі та інших містах.