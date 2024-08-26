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У низці районів Києва відсутнє водопостачання на тлі ворожих обстрілів

Фото: відключення води у районах Києва (ілюстративне фото Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

У низці районів Києва відсутнє водопостачання через відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київводоканал.

Так, повідомляється про відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

"Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що у низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії, яка відбувається зранку понеділка, 26 серпня. Зокрема, про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі та інших містах.

Масштабний обстріл України Росією

В ніч проти 26 серпня терористи вдались до масштабного обстрілу по території України ударними дронами й крилатими ракетами.

Ще вночі повідомлялось про зліт десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС й виведення ворожих кораблів з "Калібрами" у Чорне море.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.

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КиївВодопостачанняРакетна атака