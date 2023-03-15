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За дві доби енергетики відновили електрику для понад 6 тисяч домогосподарств, - ДТЕК

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Середа 15 березня 2023 15:50
За дві доби енергетики відновили електрику для понад 6 тисяч домогосподарств, - ДТЕК Фото: за дві доби енергетики відновили електрику для понад 6 тисяч домогосподарств (Віталій Носач, РБК-Укрїна)
Автор: Юлія Бойко

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло для понад 6 тисяч домогосподарств у 26 населених пунктах Донеччини, постраждалих від ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК в Facebook.

За дві доби енергетики змогли відновити електропостачання у 26 населених пунктах. 6 665 домогосподарств прифронтової Донеччини знову мають доступ до електрики.

"Через бойові дії без електропостачання поки що залишаються 111 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - зазначають ДТЕК.

Нагадаємо, в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

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