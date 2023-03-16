В ряде районов Киева частично применены стабилизационные отключения

В ряде районов столицы сегодня частично применены стабилизационные отключения. Из-за повреждения оборудования энергообъектов невозможно передавать энергию всем жителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

"Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте ", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за последние двое суток энергетики ДТЭК вернули свет для более 6 тысяч домохозяйств в 26 населенных пунктах Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.