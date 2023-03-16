В ряде районов Киева частично применены стабилизационные отключения
Фото: в ряде районов Киева частично применены стабилизационные отключения (Getty Images)
В ряде районов столицы сегодня частично применены стабилизационные отключения. Из-за повреждения оборудования энергообъектов невозможно передавать энергию всем жителям.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Частично стабилизационные отключения будут действовать:
- в Голосеевском районе;
- в Святошинском районе;
- в Шевченковском районе;
- в Соломенском районе.
"Поэтому по команде "Укрэнерго" были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за последние двое суток энергетики ДТЭК вернули свет для более 6 тысяч домохозяйств в 26 населенных пунктах Донецкой области.
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