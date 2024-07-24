У низці областей відключень світла не буде до 20:00: список

Наразі відомо, що в Івано-Франківській, Прикарпатській, Львівській та Миколаївській областях графіки відключення світла не застосовуватимуться до 20:00.

Водночас в Івано-Франківській та Прикарпатській областях з 20:00 до 24:00 будуть застосовувати лише одну чергу:

з 20:00 до 21:00 не буде вимикатися 3 черга;

з 21:00 до 22:00 не буде застосовуватися 4 черга;

з 22:00 до 24:00 графік без змін.

В Миколаївській області також вимикатимуть лише одну чергу, а саме:

з 20:00 до 22 години буде знеструмлена 5 черга;

з 22:00 до 24 години буде знеструмлена 2 черга.

Оновлено.

За даними "Укренерго", сьогодні до 20:00 подовжене скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, а також частково в Вінницькій та Хмельницькій областях.