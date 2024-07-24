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У низці областей відключень світла не буде до 20:00: список

Фото: У низці областей відключень не буде до 20:00 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні по всій території України було скасовано графіки відключення світла до 16:00. Водночас в кількох областях скасування графіків погодинного відключення скасували ще на 4 години.

Докладніше про те, в яких областях графік відключень світла буде скасовувано до 20:00, - в матеріалі РБК-Україна.

Наразі відомо, що в Івано-Франківській, Прикарпатській, Львівській та Миколаївській областях графіки відключення світла не застосовуватимуться до 20:00.

Водночас в Івано-Франківській та Прикарпатській областях з 20:00 до 24:00 будуть застосовувати лише одну чергу:

  • з 20:00 до 21:00 не буде вимикатися 3 черга;
  • з 21:00 до 22:00 не буде застосовуватися 4 черга;
  • з 22:00 до 24:00 графік без змін.

В Миколаївській області також вимикатимуть лише одну чергу, а саме:

  • з 20:00 до 22 години буде знеструмлена 5 черга;
  • з 22:00 до 24 години буде знеструмлена 2 черга.

Оновлено. 

За даними "Укренерго", сьогодні до 20:00 подовжене скасування обмежень у Львівській, Рівненській, Волинській, Херсонській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, а також частково в Вінницькій та Хмельницькій областях.

При підготовці публікації використовувалась інформація Telegram-каналів КУРС: новини Івано-Франківська і Прикарпаття, "Львівобленерго", "Миколаївобленерго"​​​​.

Нагадаємо, що за даними Укренерго, сьогодні у Києві та низці областей до кінця доби діятиме одна черга відключень. Детальніше про це в матеріалі РБК-Україна.

Водночас сьогодні стало відомо, що у прифронтових областях ускладнена ситуація зі світлом через руйнування підстанцій "Укренерго".

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Відключеня світла