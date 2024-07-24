В ряде областей отключений света не будет до 20:00: список

Сегодня по всей территории Украины были отменены графики отключения света до 16:00. В то же время в нескольких областях отмену графиков почасового отключения отменили еще на 4 часа.
Подробнее о том, в каких областях график отключений света будет отменен до 20:00, - в материале РБК-Украина.
Известно, что в Ивано-Франковской, Прикарпатской, Львовской и Николаевской областях графики отключения света не будут применяться до 20:00.
В Ивано-Франковской и Прикарпатской областях с 20:00 до 24:00 будут применять только одну очередь:
В Николаевской области также будут выключать только одну очередь, а именно:
При подготовке публикации использовалась информация Telegram-каналов КУРС: новости Ивано-Франковска и Прикарпатья, "Львовоблэнерго", "Николаевоблэнерго".
Напомним, что по данным Укрэнерго, сегодня в Киеве и ряде областей до конца суток будет действовать одна очередь отключений. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.
В то же время сегодня стало известно, что в прифронтовых областях затруднена ситуация со светом из-за разрушения подстанций "Укрэнерго".
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