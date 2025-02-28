У низці областей України застосовано екстрені відключення світла: де саме

Зранку, 28 лютого, у низці областей України застосовано екстрені відключення світла. У деяких регіонах введено три черги графіків аварійних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та Обленерго низки областей.
Зокрема, у ДТЕК поінформували про відключення світла у Дніпропетровській та Донецькій областях.
"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення. В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
Також зранку стало відомо, що у Полтавській та Сумській областях застосовано три черги графіків аварійних відключень.
Крім того, у Кіровоградській області теж аварійні відключення електрики.
"У разі одночасного введення в дію аварійних та погодинних графіків час відключення за вашим графіком може бути збільшено. Слідкуйте за інформацією на наших офіційних каналах", - повідомили в "Кіровоградобленерго".
В "Укренерго" підтвердили застосування аварійних відключень електроенергії в окремих регіонах України.
"Причина запровадження заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово - відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора в "Укренерго" повідомляли, що вживатимуться заходи щодо обмежень подачі світла, однак вони стосуватимуться лише промисловості та бізнесу.
Причиною тимчасових обмежень називали пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дротяних атак.
Водночас, відключення побутових споживачів станом на вечір четверга - не прогнозувалося.
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