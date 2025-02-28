В ряде областей Украины применены экстренные отключения света: где именно

В частности, в ДТЭК проинформировали об отключении света в Днепропетровской и Донецкой областях.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

Также утром стало известно, что в Полтавской и Сумской областях применены три очереди графиков аварийных отключений.

Кроме того, в Кировоградской области тоже аварийные отключения электричества.

"В случае одновременного введения в действие аварийных и почасовых графиков время отключения по вашему графику может быть увеличено. Следите за информацией на наших официальных каналах", - сообщили в "Кировоградоблэнерго".

Обновлено в 07:45

В "Укрэнерго" подтвердили применение аварийных отключений электроэнергии в отдельных регионах Украины.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь - отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях", - говорится в сообщении.