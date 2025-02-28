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В ряде областей Украины применены экстренные отключения света: где именно

Фото: причиной отключений стали последствия российских атак (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 28 февраля, в ряде областей Украины применены экстренные отключения света. В некоторых регионах введено три очереди графиков аварийных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК и Облэнерго ряда областей.

В частности, в ДТЭК проинформировали об отключении света в Днепропетровской и Донецкой областях.

"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

Также утром стало известно, что в Полтавской и Сумской областях применены три очереди графиков аварийных отключений.

Кроме того, в Кировоградской области тоже аварийные отключения электричества.

"В случае одновременного введения в действие аварийных и почасовых графиков время отключения по вашему графику может быть увеличено. Следите за информацией на наших официальных каналах", - сообщили в "Кировоградоблэнерго".

Обновлено в 07:45

В "Укрэнерго" подтвердили применение аварийных отключений электроэнергии в отдельных регионах Украины.

"Причина введения мер ограничения - последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь - отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в "Укрэнерго" сообщали, что будут применяться меры ограничений подачи света, однако они будут касаться только промышленности и бизнеса.

Причиной временных ограничений называли повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дроных атак.

В то же время, отключение бытовых потребителей по состоянию на вечер четверга - не прогнозировалось.

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