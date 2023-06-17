У низці областей України загроза ракетних ударів. Може працювати ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил Збройних сил України.

В Повітряних силах повідомили, що в Чернігівській та Полтавській областях наразі існує підвищена ракетна небезпека.

"Можлива робота ППО", - додали в ЗСУ.

Ракетна небезпека поширилась

"Ракетна небезпека Харківська, Дніпропетровська області", - повідомили в Повітряних силах.

Ракетну небезпеку скасовано

Повітряні сили повідомили, що наразі ракетну небезпеку на території України скасовано.

Обстріл України

Сьогодні, 17 червня, у повітряному просторі над Київською областю було зафіксовано безпілотник. Пізніше повідомлялось, що безпілотник прямує до столиці.

Крім того, російські військові обстріляли Херсонську область. Цього разу окупанти атакували за допомогою керованих авіабомб. В результаті постраждало 3 людини. Один чоловік загинув.

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