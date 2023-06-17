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В ряде областей Украины угроза ракетных ударов. Может работать ПВО

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Полтавская область, Суббота 17 июня 2023 18:46
В ряде областей Украины угроза ракетных ударов. Может работать ПВО Фото: в некоторых областях объявлена ракетная опасность (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ряде областей Украины существует повышенный риск ракетной опасности. Возможна работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В Воздушных силах сообщили, что в Черниговской и Полтавской областях существует повышенная ракетная опасность.

"Возможна работа ПВО", - добавили в ВСУ.

Ракетная опасность распространилась

"Ракетная опасность Харьковская, Днепропетровская области", - сообщили в Воздушных силах.

Ракетная опасность отменена

Воздушные силы сообщили, что сейчас ракетная опасность отменена в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Обстрел Украины

Сегодня, 17 июня, в воздушном пространстве над Киевской областью был зафиксирован беспилотник. Позднее сообщалось, что беспилотник направляется в столицу.

Кроме того, русские военные обстреляли Херсонскую область. На этот раз кафиры атаковали с помощью управляемых авиабомб. В результате пострадали 3 человека. Один человек погиб.

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