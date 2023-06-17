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У Київській області помітили безпілотник. Працює ППО

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Київська область, Субота 17 червня 2023 17:23
У Київській області помітили безпілотник. Працює ППО Фото: в повітрі над Київською областю помічений безпілотник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У повітряному просторі над Київською областю зафіксовано безпілотник. Сили ППО працюють по цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

"Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги", - наголосили в адміністрації

В КМВА також зазначили, що важливо дотримуватись інформаційної тиші. Заборонено фіксувати та викладати в мережу роботу українських захисників.

Ракетна атака по столиці

Вчора під час масштабної повітряної тривоги росіяни масовано обстріляли Київську область. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та безпілотники.

Попередньо, в повітряному просторі навколо Києва було знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два дрони.

В МЗС відреагували на черговий терор росіян. Глава відомства Дмитро Кулеба назвав його чітким сигналом для Африки, делегація якої перебувала в Києві на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, що Росія не хоче миру, а лише більше війни.

При цьому африканські лідери, які перебувають із візитом в Києві, були змушені сховатися в бомбосховищі в одному з готелів міста.

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