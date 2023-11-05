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В ряде областей Украины отключения света из-за непогоды

Украина, Воскресенье 05 ноября 2023 08:42
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В ряде областей Украины отключения света из-за непогоды Фото: в Украине из-за непогоды отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода в Украине обесточила сотни населенных пунктов. Отключения света наблюдаются в восьми областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за мощных порывов ветра обесточены 282 населенных пункта:

  • в Киевской области - 77;
  • Черниговской - 77;
  • Одесской - 51;
  • Сумской - 27;
  • Полтавской - 21;
  • Хмельницкой - 13;
  • Днепропетровской - 10;
  • Житомирской - 6.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате непогоды без света остались 14 858 потребителей. По данным Полтавской ОВА, обесточено 5455 абонентов.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня на большей части Украины дожди. Днем на Закарпатье ожидаются сильные ливни. В центральных и южных областях небольшие осадки.

При этом на западе, севере и востоке возможны шквальные порывы до 17-22 м/с.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12 +17 градусов, а ночью опустится до +9 +14 градусов.

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