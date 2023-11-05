В ряде областей Украины отключения света из-за непогоды

Непогода в Украине обесточила сотни населенных пунктов. Отключения света наблюдаются в восьми областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за мощных порывов ветра обесточены 282 населенных пункта:

в Киевской области - 77;

Черниговской - 77;

Одесской - 51;

Сумской - 27;

Полтавской - 21;

Хмельницкой - 13;

Днепропетровской - 10;

Житомирской - 6.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в результате непогоды без света остались 14 858 потребителей. По данным Полтавской ОВА, обесточено 5455 абонентов.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков сегодня на большей части Украины дожди. Днем на Закарпатье ожидаются сильные ливни. В центральных и южных областях небольшие осадки.

При этом на западе, севере и востоке возможны шквальные порывы до 17-22 м/с.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +12 +17 градусов, а ночью опустится до +9 +14 градусов.