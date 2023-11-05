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Дощі, місцями шквали: якою буде погода в Україні сьогодні

Україна, Неділя 05 листопада 2023 07:00
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Дощі, місцями шквали: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: Україну сьогодні накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 5 листопада, буде хмарною та з дощами. У деяких областях очікуються шквальні вітри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на більшій частині України дощі. Вдень на Закарпатті очікуються сильні зливи. У центральних та південних областях дрібні опади.

Вітер змінних напрямків зі швидкістю 7-12 м/с. У західних та в північно-східних областях пориви 17-22 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +12 +17 градусів, а на півдні України до +20. Вночі прогнозується +9 +14 градусів.

Дощі, місцями шквали: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Синоптики попереджають про пориви вітру 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві близько +15, а вночі +11 +13 градусів.

Дощі, місцями шквали: якою буде погода в Україні сьогодні

Вбивчий шторм в Європі

Нагадаємо, європейські країни накрив потужний шторм Кіаран. Він приніс сильні зливи та потужні вітри зі швидкістю до 200 км/год.

Наслідки серйозної негоди зафіксували у Франції, Бельгії, Німеччині, Британії, Нідерландах, Португалії та Італії.

Внаслідок урагану загинули 10 осіб, серед них 5-річна дитина з України.

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