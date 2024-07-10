В ряде областей Украины тревога: Россия запустила "Шахеды"
Поздним вечером, 9 июля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал очередной запуск Россией ударных БПЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Первая информация о вражеских дронах появилась в 21:51. Тогда военные сообщили, что есть угроза применения ударных БПЛА в Днепропетровской области. Кроме того, наблюдалась активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке, что, конечно, создало угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Позже в 22.00 вражеские дроны были зафиксированы на севере Херсонской и на юге Днепропетровской областей. Они держали курс на Кривой Рог.
Через три минуты в Херсонской области появилась новая группа "Шахедов", которая направлялась на северо-запад.
По состоянию на 22:46 еще одна группа БПЛА в Херсонской области держала тот же курс. Также появилось несколько групп дронов на севере Николаевской области, которые двигались на северо-запад.
Начиная с 23:37 информации о вражеских БПЛА стало больше. В частности, зафиксировано:
- несколько групп "Шахедов" на севере Николаевщины, курс на Кировоградщину;
- несколько групп "Шахедов" в Кировоградской области, курсом на Черкаскую область;
- новая группа "Шахедов" на севере Херсона, направляется на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога.
В 23:51 вражеские БПЛА продолжали движение:
- "Шахеды" на Кировоградщине, двигаются в направлении Винницкой области;
- группа "Шахедов" в Черкасской области, курсом на север;
- группа "Шахедов" на Днепропетровщине, направляются на север;
- несколько новых групп "Шахедов" в Херсонской области, двигаются на запад.
Ровно в 00:00 военные продолжали фиксировать, куда двигаются запущенные Россией дроны:
- "Шахеды" в Винницкой области, курс западный;
- группа "Шахедов" в Черкасской области, курсом в Киевскую область;
- группа "Шахедов" на Днепропетровщине, направляются на север;
- "Шахеды" в Херсонской области, двигаются на Николаевщину.
Обновлено в 00:48
Вражеские "Шахеды" продолжают движение над территорией Украины. Военные отчитались о следующем:
- группа "Шахедов" на юго-востоке Житомирщины, курс северный;
- "Шахеды" на Николаевщине, курс северо-западный;
- БпЛА на Днепропетровщине, направляются на северо-запад;
- новая группа "Шахедов" на Херсонщине, движется на запад.
Обновлено в 01:31
В настоящее время угроза применения ударных БпЛА не исчезла. Военные фиксируют следующее движение дронов:
- группа "Шахедов" в центре Житомирщины, курс северо-западный;
- "Шахеды" в Винницкой области, курс западный;
- БпЛА на Кировоградщине, движутся в сторону Черкасской области;
- группа "Шахедов" на западе Николаевщины движется в Одесскую область;
- "Шахеды" на севере Николаевской области курсом на северо-запад;
- БпЛА на западе Днепропетровщины, направляются на восток, в направлении Запорожья;
- группа "Шахедов" на Херсонщине движется в направлении Николаевщины.
Где объявлена тревога
По состоянию на 00.14, 10 июля, воздушную тревогу объявили в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и Крыму.
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