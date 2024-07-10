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В ряде областей Украины тревога: Россия запустила "Шахеды"

Среда 10 июля 2024 00:33
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В ряде областей Украины тревога: Россия запустила "Шахеды" Фото: Россия запустила дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 9 июля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал очередной запуск Россией ударных БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Первая информация о вражеских дронах появилась в 21:51. Тогда военные сообщили, что есть угроза применения ударных БПЛА в Днепропетровской области. Кроме того, наблюдалась активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке, что, конечно, создало угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Позже в 22.00 вражеские дроны были зафиксированы на севере Херсонской и на юге Днепропетровской областей. Они держали курс на Кривой Рог.

Через три минуты в Херсонской области появилась новая группа "Шахедов", которая направлялась на северо-запад.

По состоянию на 22:46 еще одна группа БПЛА в Херсонской области держала тот же курс. Также появилось несколько групп дронов на севере Николаевской области, которые двигались на северо-запад.

Начиная с 23:37 информации о вражеских БПЛА стало больше. В частности, зафиксировано:

  • несколько групп "Шахедов" на севере Николаевщины, курс на Кировоградщину;
  • несколько групп "Шахедов" в Кировоградской области, курсом на Черкаскую область;
  • новая группа "Шахедов" на севере Херсона, направляется на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога.

В 23:51 вражеские БПЛА продолжали движение:

  • "Шахеды" на Кировоградщине, двигаются в направлении Винницкой области;
  • группа "Шахедов" в Черкасской области, курсом на север;
  • группа "Шахедов" на Днепропетровщине, направляются на север;
  • несколько новых групп "Шахедов" в Херсонской области, двигаются на запад.

Ровно в 00:00 военные продолжали фиксировать, куда двигаются запущенные Россией дроны:

  • "Шахеды" в Винницкой области, курс западный;
  • группа "Шахедов" в Черкасской области, курсом в Киевскую область;
  • группа "Шахедов" на Днепропетровщине, направляются на север;
  • "Шахеды" в Херсонской области, двигаются на Николаевщину.

Обновлено в 00:48

Вражеские "Шахеды" продолжают движение над территорией Украины. Военные отчитались о следующем:

  • группа "Шахедов" на юго-востоке Житомирщины, курс северный;
  • "Шахеды" на Николаевщине, курс северо-западный;
  • БпЛА на Днепропетровщине, направляются на северо-запад;
  • новая группа "Шахедов" на Херсонщине, движется на запад.

Обновлено в 01:31

В настоящее время угроза применения ударных БпЛА не исчезла. Военные фиксируют следующее движение дронов:

  • группа "Шахедов" в центре Житомирщины, курс северо-западный;
  • "Шахеды" в Винницкой области, курс западный;
  • БпЛА на Кировоградщине, движутся в сторону Черкасской области;
  • группа "Шахедов" на западе Николаевщины движется в Одесскую область;
  • "Шахеды" на севере Николаевской области курсом на северо-запад;
  • БпЛА на западе Днепропетровщины, направляются на восток, в направлении Запорожья;
  • группа "Шахедов" на Херсонщине движется в направлении Николаевщины.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00.14, 10 июля, воздушную тревогу объявили в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и Крыму.

В ряде областей Украины тревога: Россия запустила &quot;Шахеды&quot;

Напомним, что по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украину в Вашингтоне работает над тем, чтобы США разрешили наносить удары по аэродромам на территории России.

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