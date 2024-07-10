В ряде областей Украины тревога: Россия запустила "Шахеды"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Первая информация о вражеских дронах появилась в 21:51. Тогда военные сообщили, что есть угроза применения ударных БПЛА в Днепропетровской области. Кроме того, наблюдалась активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке, что, конечно, создало угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Позже в 22.00 вражеские дроны были зафиксированы на севере Херсонской и на юге Днепропетровской областей. Они держали курс на Кривой Рог.

Через три минуты в Херсонской области появилась новая группа "Шахедов", которая направлялась на северо-запад.

По состоянию на 22:46 еще одна группа БПЛА в Херсонской области держала тот же курс. Также появилось несколько групп дронов на севере Николаевской области, которые двигались на северо-запад.

Начиная с 23:37 информации о вражеских БПЛА стало больше. В частности, зафиксировано:

несколько групп "Шахедов" на севере Николаевщины, курс на Кировоградщину;

несколько групп "Шахедов" в Кировоградской области, курсом на Черкаскую область;

новая группа "Шахедов" на севере Херсона, направляется на Днепропетровщину, в направлении Кривого Рога.

В 23:51 вражеские БПЛА продолжали движение:

"Шахеды" на Кировоградщине, двигаются в направлении Винницкой области;

группа "Шахедов" в Черкасской области, курсом на север;

группа "Шахедов" на Днепропетровщине, направляются на север;

несколько новых групп "Шахедов" в Херсонской области, двигаются на запад.

Ровно в 00:00 военные продолжали фиксировать, куда двигаются запущенные Россией дроны:

"Шахеды" в Винницкой области, курс западный;

группа "Шахедов" в Черкасской области, курсом в Киевскую область;

группа "Шахедов" на Днепропетровщине, направляются на север;

"Шахеды" в Херсонской области, двигаются на Николаевщину.

Обновлено в 00:48

Вражеские "Шахеды" продолжают движение над территорией Украины. Военные отчитались о следующем:

группа "Шахедов" на юго-востоке Житомирщины, курс северный;

"Шахеды" на Николаевщине, курс северо-западный;

БпЛА на Днепропетровщине, направляются на северо-запад;

новая группа "Шахедов" на Херсонщине, движется на запад.

Обновлено в 01:31

В настоящее время угроза применения ударных БпЛА не исчезла. Военные фиксируют следующее движение дронов:

группа "Шахедов" в центре Житомирщины, курс северо-западный;

"Шахеды" в Винницкой области, курс западный;

БпЛА на Кировоградщине, движутся в сторону Черкасской области;

группа "Шахедов" на западе Николаевщины движется в Одесскую область;

"Шахеды" на севере Николаевской области курсом на северо-запад;

БпЛА на западе Днепропетровщины, направляются на восток, в направлении Запорожья;

группа "Шахедов" на Херсонщине движется в направлении Николаевщины.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00.14, 10 июля, воздушную тревогу объявили в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Также тревога продолжается в Луганской области и Крыму.