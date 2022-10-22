В низці областей України проблеми з інтернетом після ракетних обстрілів РФ

У суботу, 22 жовтня, російські війська завдали чергового ракетного удару по областям України. Внаслідок атаки були зафіксовані проблеми з доступом до інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку експертної групи NetBlocks.

"Дані в реальному часі показують збої в Інтернеті на півдні України, що відповідає новим російським ракетним атакам сьогодні вранці по критичній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Найсильніше постраждали Миколаївська і Хмельницька області. Також були зафіксовані проблеми з інтернетом в Рівному, Луцьку, Житомирі, Кіровоградській та Черкаській областях, а також в Одесі.