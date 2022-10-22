В ряде областей Украины проблемы с интернетом после ракетных обстрелов РФ

В субботу, 22 октября, российские войска нанесли очередной ракетный удар по областям Украины. В результате атаки были зафиксированы проблемы с доступом к интернету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу экспертной группы NetBlocks.

"Данные в реальном времени показывают сбои в Интернете на юге Украины, что отвечает новым российским ракетным атакам сегодня утром по критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Сильнее всего пострадали Николаевская и Хмельницкая области. Также зафиксированы проблемы с интернетом в Ровно, Луцке, Житомире, Кировоградской и Черкасской областях, а также в Одессе.