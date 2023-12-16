UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У низці областей України повітряна тривога через загрозу балістики (відбій)

Фото: Україною шириться повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

В низці областей України надвечір 16 грудня оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та заяву Командування повітряних сил Збройних сил України.

Оновлено 20:25. В областях оголошено відбій тривоги.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - заявили в Повітряних силах.

Карта тривог станом на 20:10 виглядає так:

Попередня атака РФ на Україну

Нагадаємо, у ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА з трьох напрямків:

  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Сеща;
  • Курськ.

Загалом ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.

"В результаті бойової роботи знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей", - розповіли в Повітряних силах.

Усі подробиці нічної атаки можна прочитати за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України