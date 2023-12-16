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У низці областей України повітряна тривога через загрозу балістики (відбій)

Україна, Субота 16 грудня 2023 20:12
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У низці областей України повітряна тривога через загрозу балістики (відбій) Фото: Україною шириться повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

В низці областей України надвечір 16 грудня оголошено повітряну тривогу. Військові повідомляють про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та заяву Командування повітряних сил Збройних сил України.

Оновлено 20:25. В областях оголошено відбій тривоги.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - заявили в Повітряних силах.

Карта тривог станом на 20:10 виглядає так:

У низці областей України повітряна тривога через загрозу балістики (відбій)

Попередня атака РФ на Україну

Нагадаємо, у ніч на 16 грудня терористи атакували Україну ударними БпЛА з трьох напрямків:

  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Сеща;
  • Курськ.

Загалом ворог застосував 31 безпілотник. Для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.

"В результаті бойової роботи знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей", - розповіли в Повітряних силах.

Усі подробиці нічної атаки можна прочитати за посиланням.

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