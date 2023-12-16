В ряде областей Украины воздушная тревога из-за угрозы баллистики (отбой)

В ряде областей Украины к вечеру 16 декабря объявлена воздушная тревога. Военные сообщают об угрозе применении баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и заявление Командования воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Обновлено 20:25. В областях объявлен отбой тревоги.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - заявили в Воздушных силах.

Карта тревог по состоянию на 20:10 выглядит так:

Предыдущая атака РФ на Украину

Напомним, в ночь на 16 декабря террористы атаковали Украину ударными БпЛА по трем направлениям:

Приморско-Ахтарск;

Сеща;

Курск.

В общей сложности враг применил 31 беспилотник. Для отражения были задействованы истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил.

"В результате боевой работы уничтожены 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей", - рассказали в Воздушных силах.

Все подробности ночной атаки можно прочитать по ссылке.

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