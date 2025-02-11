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В низці областей України почали скасовувати аварійні відключення: список

Фото: в низці областей України почали скасовувати аварійні відключення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні поступово скасовують аварійні відключення енергопостачання, які запровадили внаслідок нічної комбінованої атаки Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ДТЕК".

Дніпропетровська й Донецька області 

Як пише "ДТЕК", в обидвох областях екстрені відключення світла скасовані. У разі змін споживачів інформуватимуть окремо у Telegram-каналі. 

Черкаська область 

У тому ж числі про скасування екстрених відключень повідомили у Черкаській області. За словами голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табуреця, відповідна команда надійшла від "Укренерго". 

Кіровоградська область 

Як пише "Суспільне", з 10:20, відповідно до розпорядження "Укренерго", аварійні відключення скасували й у Кіровоградській області. 

Обмеження не застосовуються

"Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, ГАВ були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом", - пише "Укренерго". 

Водночас українців закликано ощадливо споживати електроенергію протягом доби. 

Обстріли України

У ніч на 11 лютого російські терористи вдались до комбінованої атаки й запустили проти України крилаті ракети та балістику. Зокрема ворог атакував й безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Загалом було запущено 124 дрони з п'яти напрямків. Протиповітряній обороні вдалось знищити 57 БпЛА, ще 64 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Через атаку на Київську область в одному з районів регіону були пошкоджені дитячий садок й школа в Бориспільському районі.

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ДТЕКУкренерго