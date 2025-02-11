В низці областей України почали скасовувати аварійні відключення: список

Дніпропетровська й Донецька області

Як пише "ДТЕК", в обидвох областях екстрені відключення світла скасовані. У разі змін споживачів інформуватимуть окремо у Telegram-каналі.

Черкаська область

У тому ж числі про скасування екстрених відключень повідомили у Черкаській області. За словами голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табуреця, відповідна команда надійшла від "Укренерго".

Кіровоградська область

Як пише "Суспільне", з 10:20, відповідно до розпорядження "Укренерго", аварійні відключення скасували й у Кіровоградській області.

Обмеження не застосовуються

"Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, ГАВ були скасовані. Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом", - пише "Укренерго".

Водночас українців закликано ощадливо споживати електроенергію протягом доби.