У низці областей України оголосили повітряну тривогу: є загроза пусків дронів та ракет

У низці областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 2 серпня. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски "шахедів" та ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Також, попереджається про рух "шахедів" над акваторією Чорного моря у бік півдня Одеської області.
У Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях ракетна небезпека.
Повітряні тривоги 1 серпня
Протягом дня по всій території України чотири рази оголошували повітряну тривогу. Причиною, за даними Повітряних сил ЗСУ, була ракетна небезпека.
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