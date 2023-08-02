В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза пусков дронов и ракет

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога сегодня ночью, 2 августа. В Воздушных силах ВСУ предупреждают о пусках "шахедов" и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Также, предупреждается о движении "шахедов" над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области.
В Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях ракетная опасность.
Воздушные тревоги 1 августа
В течение дня по всей территории Украины четырежды объявляли воздушную тревогу. Причиной, по данным воздушных сил ВСУ, была ракетная опасность.
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