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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза пусков дронов и ракет

Фото: воздушная тревога в Украине ночью 2 августа (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога сегодня ночью, 2 августа. В Воздушных силах ВСУ предупреждают о пусках "шахедов" и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

"Группа ударных БПЛА пересекла воздушное пространство в Сумской области!" - говорится в сообщении Воздушных сил.

Также, предупреждается о движении "шахедов" над акваторией Черного моря в сторону юга Одесской области.

В Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях ракетная опасность.

Воздушные тревоги 1 августа

В течение дня по всей территории Украины четырежды объявляли воздушную тревогу. Причиной, по данным воздушных сил ВСУ, была ракетная опасность.

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