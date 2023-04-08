У низці областей України оголосили повітряну тривогу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

В усіх областях на сході було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти завдали удару по цивільному сектору в Оріхове та Гуляйполе Запорізької області. На жаль, є постраждалий серед цивільних.

Також зранку в Херсоні пролунав вибух, повітряна тривога в регіоні на той момент не була оголошена.

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