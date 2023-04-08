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У низці областей України оголосили повітряну тривогу

Фото: в низці областей України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів східних областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено о 14:46:

В усіх областях на сході було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Повітряна тривога станом на 14:25:

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти завдали удару по цивільному сектору в Оріхове та Гуляйполе Запорізької області. На жаль, є постраждалий серед цивільних.

Також зранку в Херсоні пролунав вибух, повітряна тривога в регіоні на той момент не була оголошена.

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