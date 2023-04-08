У низці областей України оголосили повітряну тривогу

В Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Про загрозу попередили жителів східних областей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Оновлено о 14:46:
В усіх областях на сході було оголошено про відбій повітряної тривоги.
Повітряна тривога станом на 14:25:
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти завдали удару по цивільному сектору в Оріхове та Гуляйполе Запорізької області. На жаль, є постраждалий серед цивільних.
Також зранку в Херсоні пролунав вибух, повітряна тривога в регіоні на той момент не була оголошена.
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