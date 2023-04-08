В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Во всех областях на востоке было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты нанесли удар по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе Запорожской области. К сожалению, есть пострадавший среди гражданских.

Также утром в Херсоне раздался взрыв, воздушная тревога в регионе на тот момент не была объявлена.

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