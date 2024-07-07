У низці областей України оголошено тривогу через "Шахеди"

Нагадаємо, що минулої доби російська атака дронами на південь України змусила Румунію підняти у небо свої винищувачі F-16.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом доби, 6 липня, на фронті відбулося 123 бойових зіткнення. Ворог активізувався на Лиманському і Курахівському напрямках, але найбільше проявив себе на Покровському.

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