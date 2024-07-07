В ряде областей Украины объявлена тревога из-за "Шахедов"

Поздно вечером, 6 июля, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В этот раз причиной сигнала стала угроза применения ударных БПЛА, которые запустила Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Первое сообщение о "Шахедах" появилось в 23:06. Тогда дроны угрожали Харьковской области. По состоянию на 23:13 они были на севере Харьковской области и двигались на юг.
Позже в 23:25 угроза применения ударных БпЛА появилась и для Сумской области.
В 23:47 военные предоставили больше информации о вражеских дронах. В частности, движение "Шахедов" следующее:
В ночь на 7 июля, в 00:24, в Воздушных силах ВСУ опубликовали обновление по "Шахедам":
Кроме того, в 00:38 стало известно о применении баллистического вооружения с востока.
Военные предоставили новую информацию о вражеских БпЛА:
По состоянию на 00:47, 7 июля, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Также продолжается тревога в Луганской области и Крыму.
Напомним, что за прошедшие сутки российская атака дронами на юг Украины заставила Румынию поднять в небо свои истребители F-16.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение суток, 6 июля, на фронте произошло 123 боевых столкновения. Враг активизировался на Лиманском и Кураховском направлениях, но больше всего проявил себя на Покровском.
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