В ряде областей Украины объявлена тревога из-за "Шахедов"

Первое сообщение о "Шахедах" появилось в 23:06. Тогда дроны угрожали Харьковской области. По состоянию на 23:13 они были на севере Харьковской области и двигались на юг.

Позже в 23:25 угроза применения ударных БпЛА появилась и для Сумской области.

В 23:47 военные предоставили больше информации о вражеских дронах. В частности, движение "Шахедов" следующее:

новая группа "Шахедов" из Белгородской области (РФ), к северу Харьковщины. Курс – южный;

группа "Шахедов" южнее Харькова – курсом на юго-запад;

"Шахеды" в Сумской области - курсом на запад;

вражеский БпЛА на востоке Кировоградщины, направляется на запад.

В ночь на 7 июля, в 00:24, в Воздушных силах ВСУ опубликовали обновление по "Шахедам":

БпЛА в Днепропетровской области, курсом в Днепропетровск;

БПЛА на севере Харьковщины, курс – южный;

БпЛА в Полтавской области, движение в направлении Кременчуга;

"Шахеды" в Кировоградской области, курс на Николаевщину.

Кроме того, в 00:38 стало известно о применении баллистического вооружения с востока.

Обновлено в 01:16

Военные предоставили новую информацию о вражеских БпЛА:

новая группа "шахедов" из Сумщины в направлении Полтавщины;

БпЛА на Кировоградщине - в направлении Кропивницкого;

БпЛА на Днепропетровщине. Движение в направлении Днепра.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:47, 7 июля, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Также продолжается тревога в Луганской области и Крыму.