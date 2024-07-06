У низці областей України оголошено тривогу: РФ запустила "Шахеди"

В Україні пізно ввечері, 5 липня, у низці областей оголосили тривогу. Вона пов'язана із загрозою застосування "Шахедів", які запустила Росія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
О 22:43 військові повідомили про "Шахеди" на Сумщині, які тримали південно західний курс.
Згодом о 23:12 з'явились БпЛА у Херсонській області, їх курс був північно західний.
Вже о 23:32 інформації про ворожі дрони стало більше. Зокрема, у ПС повідомили, що:
Через декілька хвилин військові закликали мешканців Миргорода та Сум сховатись в укриття.
Наступної доби о 00:10, 6 липня, у ПС опублікували оновлення по "Шахедам". Зокрема:
О 00:34 один з ворожих "Шахедів" рухався на Дніпро з півдня. Ще один з північного заходу.
"Пройдіть, будь ласка, в укриття!", - закликали у ПС.
Також о 00:37 військові знову зазначили, що є "Щахеди" у Сумах. Мешканців закликали залишатись в укриттях. До цього у місті вже повідомляли про звуки вибухів.
Пізно вночі військові знову оновили інформацію про "Шахеди". Зокрема:
"Кропивницький - в укриття", - написали у Telegram каналі Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 01:35 повітряну тривогу оголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Також тривога продовжується у Луганській області та в Криму.
Нагадаємо, що протягом доби, 5 липня, захисники України збили дев'ять ракет Х-59/Х-69 на півдні та сході країни.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти активізувалися на Лиманському напрямку. Загалом за добу, 5 липня, на фронті відбулося 119 бойових зіткнень.