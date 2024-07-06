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В ряде областей Украины объявлена тревога: РФ запустила "шахеды"

Фото: Россия атакует Украину "шахедами" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине поздно вечером, 5 июля, в ряде областей была объявлена тревога. Она связана с угрозой применения "шахедов", запущенных Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В 22:43 военные сообщили о "шахедах" в Сумской области, которые держали юго-западный курс.

Вскоре в 23:12 появились БПЛА в Херсонской области, их курс был северо-западный.

Уже в 23:32 информации о вражеских дронах стало больше. В частности, в ПС сообщили, что:

  • группа направляется на Миргород;
  • вторая группа следует северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный;
  • третья группа к северу от Сум. Курс юго-западный;
  • четвертая группа следует из Херсонщины. Направление северо-западное.

Через несколько минут военные призвали жителей Миргорода и Сум спрятаться в укрытия.

На следующие сутки в 00:10, 6 июля, в ВС опубликовали обновление по "шахедам". В частности:

  • группа "шахедов" следует северо-восточнее Черкасс. Курс юго-западный;
  • вторая группа "шахедов" Сумской области. Курс юго-западный;
  • третья группа "шахедов" в Днепропетровской области. Курс на Каменское;
  • четвертая группа "шахедов" в Кировоградской области курс на Кременчуг.

В 00:34 один из вражеских "шахедов" двигался на Днепр с юга. Еще один с северо-запада.

"Пройдите, пожалуйста, в укрытие!" - призвали в ВС.

Также в 00:37 военные снова отметили, что есть "шахеды" в Сумах. Жителей призвали оставаться в укрытиях. До этого в городе уже сообщалось о звуках взрывов.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:24 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Также тревога продолжается в Луганской области и Крыму.

Напомним, что за сутки, 5 июля, защитники Украины сбили девять ракет Х-59/Х-69 на юге и востоке страны.

Ранее РБК-Украина сообщало, чтороссийские кафиры активизировались на Лиманском направлении . Всего за сутки, 5 июля, на фронте произошло 119 боевых столкновений.

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