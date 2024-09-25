В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов"

Россияне снова запустили в направлении Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые дроны начали залетать на территории страны еще в 20:35 через территорию Сумской области и двигаться в направлении Харьковской области.

Позже часть БпЛА изменила курс в направлении Черниговской, а часть - в направлении Полтавской области.

В 22:34 военные сообщили о запуске дронов из Херсонской в направлении Николаевской области. Они движутся северо-западным курсом.

Позже сообщили о движении БпЛА из Полтавской в направлении Черкасской области.

Около 23:00 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных дронов в Кировоградской области с Николаевской и Полтавской областей.

Также был зафиксирован вражеский БпЛА в районе Черкасс.

В 23:15 военные сообщили о новой группе беспилотников, которая движется в Сумской области в западном направлении.

Также сообщается о движении ударных БпЛА в направлении Киевской области из Черниговской и Черкасской областей.

Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, движутся в западном направлении.

Обновлено 23:52

Военные сообщают об угрозе применения ударных БпЛА для Винницкой области. В области уже объявлена воздушная тревога.

Также сообщается о вражеском дроне в районе Чернигова.

Тем временем очередные группы вражеских БпЛА залетают в Сумскую область, движутся в западном направлении.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так: