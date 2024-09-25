Нацгвардійці знищили два склади боєприпасів росіян на Донецькому напрямку (відео)
Артилеристи Нацгвардії знищили два склади боєприпасів російських окупантів на Донецькому напрямку. Бойову роботу українських воїнів зафіксували на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.
"На Донецькому напрямку, артилеристи Нацгвардії знищили два склади з БК, міномет, тимчасове місце перебування противника", - повідомив Півненко.
Він зазначив, що саме такі дії щодня по усіх напрямках, у тому числі на найскладніших ділянках у Донецькій області, дають змогу сповільнювати та зупиняти росіян.
Втрати Росії у війні
За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 646 тисяч солдатів.
Протягом минулої доби, 24 вересня, Сили оборони ліквідували ще 1250 окупантів, а також знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи та іншу техніку ворога.
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