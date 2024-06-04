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У низці областей України оголошено повітряну тривогу: Росія запустила дрони

Фото: ворог застосував розвідувальні дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні ввечері, 3 червня, через високу активність російських розвідувальних дронів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Перше повідомлення про застосування БпЛА з'явилось о 21:42.

"Висока активність розвідувальних БпЛА на сході!", – йдеться у повідомленні.

За інформацією військових, о 22:00 Шахеди рухались в напрямку двох областей.

"Рух БпЛА невстановленого типу:
1. Група через Харківщину в напрямку Полтавської області!
2. Ще одна група через Сумщину в напрямку Чернігівщини!", – проінформували українців.

Через 23 хвилини (о 22:23) військові повідомили, що ворожі дрони продовжують рух та відправились на Дніпропетровщину.

"Продовжують рух:
1. Із Полтавщини курсом на Дніпропетровщину!
2. На межі Сумської/Чернігівської областей!", - йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 22:55, дрони, які рухались на Дніпропетровщину, продовжили курс на Кам'янське. А ті, що через Чернігівщину, тримали курс "на Чернігів/район".

Як повідомили військові, о 23:55 ворожі дрони відправились на Київщину. Інші ж відправились у південно-західному напрямку.

"БпЛА продовжують рух:
1. На межі Полтавської та Чернігівської областей курсом на Київщину!
2. На півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку", - написали у Telegram.

І вночі, 4 червня, о 00:27, Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози ворожих БпЛА.

Де оголошено повітряну тривогу

Станом на 3 червня, 23:59, через застосування БпЛА повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Також згідно карти, тривога в Луганській області та Криму.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські військові застосували FPV-дрони у Курській області та розгромили колону росіян.

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