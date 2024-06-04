В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: Россия запустила дроны

В Украине вечером, 3 июня, из-за высокой активности российских разведывательных дронов объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командование Воздушных сил ВСУ.
Первое сообщение о применении БПЛА появилось в 21:42.
"Высокая активность разведывательных БПЛА на востоке!", – говорится в сообщении.
По информации военных, в 22:00 Шахеды двигались в направлении двух областей.
"Движение БпЛА неустановленного типа:
1. Группа через Харьковщину в направлении Полтавской области!
2. Еще одна группа через Сумщину в направлении Черниговщины!", – проинформировали украинцев.
Через 23 минуты (в 22:23) военные сообщили, что вражеские дроны продолжают движение и отправились на Днепропетровщину.
"Продолжают движение:
1. С Полтавщины курсом на Днепропетровщину!
2. На границе Сумской/Черниговской областей!", - говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 22:55, дроны, двигавшиеся на Днепропетровщину, продолжили курс на Каменское. А те, что из-за Черниговщины, держали курс "на Чернигов/район".
После этого, в 23:55 военные сообщили, что вражеские дроны отправились в Киевскую область. Остальные же двигались в юго-западном направлении.
"БпЛА продолжают движение:
1. На границе Полтавской и Черниговской областей курсом на Киевщину!
2. На севере Черниговской области в юго-западном направлении", - написали в Telegram.
И ночью, 4 июня, в 00:27 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы враждебных БпЛА.
По состоянию на 3 июня, 23:59, из-за применения БпЛА воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также согласно карте, тревога в Луганской области и Крыму.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские военные применили FPV-дроны в Курской области и разгромили колонну россиян.