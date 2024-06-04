В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога: Россия запустила дроны

Первое сообщение о применении БПЛА появилось в 21:42.

"Высокая активность разведывательных БПЛА на востоке!", – говорится в сообщении.

По информации военных, в 22:00 Шахеды двигались в направлении двух областей.

"Движение БпЛА неустановленного типа:

1. Группа через Харьковщину в направлении Полтавской области!

2. Еще одна группа через Сумщину в направлении Черниговщины!", – проинформировали украинцев.

Через 23 минуты (в 22:23) военные сообщили, что вражеские дроны продолжают движение и отправились на Днепропетровщину.

"Продолжают движение:

1. С Полтавщины курсом на Днепропетровщину!

2. На границе Сумской/Черниговской областей!", - говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 22:55, дроны, двигавшиеся на Днепропетровщину, продолжили курс на Каменское. А те, что из-за Черниговщины, держали курс "на Чернигов/район".

После этого, в 23:55 военные сообщили, что вражеские дроны отправились в Киевскую область. Остальные же двигались в юго-западном направлении.

"БпЛА продолжают движение:

1. На границе Полтавской и Черниговской областей курсом на Киевщину!

2. На севере Черниговской области в юго-западном направлении", - написали в Telegram.

И ночью, 4 июня, в 00:27 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы враждебных БпЛА.

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 3 июня, 23:59, из-за применения БпЛА воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Также согласно карте, тревога в Луганской области и Крыму.